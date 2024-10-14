أبو الغيط يكشف حقيقة نشوب حرب نووية شاملة بالشرق الأوسط قريبا (فيديو)

علق أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على حقيقة حرب نووية شاملة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب الأحداث المتتالية وما يحدث في بعض الدول خلال الفترة الماضة.

لن تكون هناك حرب نووية شاملة في منطقة الشرق الأوسط

وأكد «أبو الغيط» خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن تكون هناك حرب نووية شاملة في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من حالة التوتر في العلاقات الدولية بسبب ما يحدث بين الدول في المنطقة.



وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا يكون أي ضمان لأي دولة تقيم مفاعل نووي سلمي بأنها لن تقصف، مشيرا إلى أن تفكير إسرائيل في قصف المفاعلات النووية سيكون خطيرا جدا في العلاقات الدولية خاصة إذا لم تصنع فعليا إيران سلاح نووي

وأوضح أبو الغيط، أن الحالة التي خلقت في الشرق الأوسط وتأثيراتها على علاقات الدول ببعضها البعض تؤدي لتوتر في العلاقات الدولية.

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العملية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة، وبخاصة في جباليا، والتي سقط على اثرها المئات ما بين شهيد وجريح.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده ان إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف الى سجلها المشين في غزة.

وقال رشدي ان هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير، مضيفا ان إسرائيل توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض.

وفي سياق متصل، ادان ابو الغيط بأشد العبارات قيام إسرائيل بمصادرة الأرض التي يقع عليها مقر الأونروا في القدس، وتحويلها الى بؤرة استيطانية، مؤكدا على ان إسرائيل تباشر مخططا متواصلا للقضاء على دور الأونروا وتصفيتها، ومعربا عن التضامن العربي الكامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تقوم بدور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني على ارضه، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس.

ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي للدفاع عن الأونروا في مواجهة واحدة من أشرس حملات التصفية التي تتعرض لها وكالة من وكالات الأمم المتحدة على يد سلطات الاحتلال.