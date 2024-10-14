نشرة التوك شو.. صبحي كابر يكشف تفاصيل تعرضه للنصب وأزمة تصريحات عمر كمال

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زعم صبحي كابر، مالك مطعم صبحي كابر السابق، أنه تعرض للنصب بقيمة 200 مليون جنيه، قائلاً: "مفيش حد ليه حاجة عندي، ومفيش حد ليه حق يتكلم معايا في حاجة زي دي، في ناس قالت عليا نصاب".

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مالك مطعم صبحي كابر الجديد يكشف تفاصيل الخلاف مع "شيف اللحوم"



كشف المعلم صبحي كابر، مالك مطعم صبحي كابر السابق، عن تفاصيل تعرضه للنصب بقيمة 200 مليون جنيه، قائلاً: "مفيش حد ليه حاجة عندي، ومفيش حد ليه حق يتكلم معايا في حاجة زي دي، في ناس قالت عليا نصاب".

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صبحي كابر يكشف تفاصيل تعرضه للنصب في 200 مليون جنيه



قال المعلم صبحي كابر، مالك مطعم صبحي كابر السابق، إنه لا يحب الظلم، ولم يظلم أحد طوال عمره على الإطلاق، مشيرًا إلى أن ملاك المطعم الجداد هم تجار سيارات في الأساس، ومعرفته بهم بدأت من خلال محاولة مساعدة بعض من يتعثر في دفع أقساط سياراته.

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صبحي كابر يكشف مفاجأة عن سبب بكائه عقب بيع المطعم

أكد وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، أن الوزارة تسعى إلى فضح ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين، والحصول على مواقف من دول العالم؛ لرفض ما تقوم به إسرائيل وتجريم هذه الأفعال.

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وزير العدل الفلسطيني: نأسف لعدم تمكن دول العالم من وقف جرائم إسرائيل



أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الحكومة المصرية لديها اهتمام كبير بضخ السلع الأساسية التي يحتاجها البيت المصري من خلال جميع المنافذ، وهناك متابعة من رئيس الوزراء، ووزير الزراعة لتوفير تلك الإحتياجات.

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الزراعة: جميع السلع متوفرة في منافذ الوزراة بتخفيضات تصل لـ 25% (فيديو)



كشف الدكتور أشرف صيام، نائب مدير مستشفى المنيا العام، عن تطورات حالة المصابين في حادث قطار المنيا الذي وقع صباح اليوم، والذي أسفر عن حالة وفاة واحدة.

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تطورات حالة المصابين في حادث قطار المنيا (فيديو)



وجه الناقد الفني عماد يسري انتقادا للمطرب الشعبي عمر كمال بسبب التصريحات التي أثار فيها الجدل مؤخرًا حول مسألة مصدر أمواله، وهل هي حلال أم حرام، وما إذا كان يجب عليه استخدامها في أعمال الخير.

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ليس جديدًا عليه.. ناقد فني: عمر كمال يستغل بهدف الترند (فيديو)



رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على تصريحات المطرب عمر كمال بشأن أموال الغناء وهل هي حلال أم حرام، قائلا: "الحلال بين والحرام بين ويجب عدم الخوض في أعراض الناس".

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رد الإعلامي عمرو أديب، على تهديدات الدعم السريع في السودان ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر دولة قوية ولها امكانيات جبارة.

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اتكلم على قدك.. عمرو أديب يرد على تهديدات الدعم السريع في السودان

