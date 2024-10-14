صافرات الإنذار تدوي بتل أبيب وأكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا للملاجيء (فيديو)

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، أن صافرات الإنذار دوت في 180 موقعا إسرائيليا، ما جعل الإسرائيليون يهرعون إلى الملاجئ، بعد أن دوت صافرات الإنذار فيها.

وأضافت "أبو شمسية"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما يزيد عن مليوني إسرائيلي هرعوا إلى الملاجئ جراء صافرات الإنذار التي دوت وسط فلسطين المحتلة، وتحديدا في تل أبيب وضواحيها والمناطق المحيطة بها".

وتابعت: "صافرات الإنذار دوّت أكثر من مرة في بعض المناطق، والقناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت إن الرصد الأولي الإسرائيلي ذكر أن هناك صاروخ أرض- أرض باليستي أطلق من شمال لبنان نحو المركز أي وسط البلاد، وتحديدا تل أبيب، أما القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية فتتحدث عن أنه يبدو وفق التحقيقات الأولية؛ هناك حديث عن 3 صواريخ بالستية انطلقت من لبنان إلى إسرائيل ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار".

صواريخ من لبنان:



أفاد إعلام إسرائيلي، بدوي صفارات الإنذار في مدينة حيفا ومحيطها شمال إسرائيل بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وشدد إعلام إسرائيلي، على أن دوي انفجارات في حيفا والكريوت وجار تمشيط المنطقة جراء إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان.

وأوضح إعلام إسرائيلي، أنه تم رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه حيفا وسقوط صواريخ في ثلاثة مواقع.

وكان أصدر "حزب الله" فجر اليوم الاثنين، بيانا حذر فيه من أنه سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة ومسيّراتها بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية.

وبحسب روسيا اليوم، جاء في بيان صادر عن غرفة عمليات "المقاومة الإسلامية" في لبنان ("حزب الله): "كنا قد حذرنا سابقًا، بأن تمادي العدو الإسرائيلي في الإعتداء على أهلنا الشرفاء في كل بقاع لبنان الصامد، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة ومسيّراتها بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان، وأرفقنا هذا التحذير ببعض ما عادت وتعود به طائراتنا المسيّرة "الهدهد" من معلومات عن أهداف عسكرية إسرائيلية "حساسة" ومرافق "حيوية" إسرائيلية في فلسطين المحتلة، وخاصةً في مدينة حيفا المحتلة، كما وأكدنا لهذا العدو بأن المقاومة الإسلامية ترى وتسمع حيث لا يتوقع".