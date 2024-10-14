إصابات مهددة للحياة.. تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث العين السخنة (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوضع الصحي للمصابين في حادث العين السخنة غير مستقر.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم: "الطواقم الطبية تتعامل مع الحالات المصابة في حادث العين السخنة"، مضيفا: "نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان يتابع بشكل مباشر الرعاية الصحية لكل المصابين".

الوضع الصحي للمصابين غير مستقر

وتابع: "وزير الصحة كلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه الميداني"، معلقا: "هناك إصابات مهددة للحياة وهناك حالات مستقرة، والوضع الصحي للمصابين في حادث العين السخنة غير مستقر حتى هذه اللحظة، وتقوم الطواقم الطبية بمجمع السويس الطبي بالتعامل مع الحالات وإجراء التدخلات الجراحية لهم".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن هناك حالات يجرى لها عمليات جراحية وأخرى بالعناية المركزة، متابعا: "مازال من المبكر الحكم على استقرار الحالات ونحتاج للمزيد من الوقت للتأكد من ذلك".

شهد طريق "السخنة - السويس" حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.

وترصد بوابة الوفد أسماء ضحايا الحادث والمصابين:

المتوفين

مينا جرجس سامي

طارق محمد السيد مرسي

المصابون

أحمد محمد علي أحمد

محمد محمود محمد عبدالكريم

أسامة خلف محمد

طاهر محمود عبدالمجي

عيد عبدالعزيز هاشم

وليد خلف هاشم

شحاتة السيد الغنيمي إمام

حسام حسن محمود أحمد

حمادة متولي أحمد

عبدالحي ابراهيم عبده

أحمد محمد السمان



بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد تصادم ميني باص وسيارة نقل أعلى طريق "السويس-السخنة"، على الفور انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، و6 سيارات من نقاط التمركز القريبة من موقع الحادث لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين للمستشفى.

التحريات والمعاينة الأولية

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن أتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة بتجميع السيارات سعة 30 راكبا، تصادم بسيارة نقل وجها لوجه أمام شركة المصرية للأسمدة في الطريق المؤدي إلى السويس.

وأضافت التحريات بأن الحادث أسفر عن مصرع 2 من العاملين بالشركة، وإصابة 11 آخرين، بينما نجا بقية العمال في الأتوبيس من الحادث، ولحق ببعضهم إصابات طفيفة رفضوا تلقى التأمين الطبي في سيارات الإسعاف.

