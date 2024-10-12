نشرة التوك شو.. تداعيات استمرار حرب إسرائيل غبى غزة ولبنان

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كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة حقيقة انتشار مرض غامض بإحدى قرى مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة

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الصحة تكشف حقيقة انتشار مرض غامض في الجيزة (فيديو)



قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن رفض الجنود الإسرائيليين الخدمة المدنية لا يحدث للمرة الأولى لأنهم يعتبرونها ليست ضمن الأهداف الأساسية للحرب، وهم في خلاف مع حكومة الاحتلال ويعتبرون أن قطاع غزة انتهى به الحرب، وأن إسرائيل حققت أهدافها ورئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرف النظر عن المحتجزين وفتح ساحة حرب أخرى وهم في غنى عنها.

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خبير سياسي: نتنياهو أصبح الرجل الأكثر قوة بإسرائيل بعد الاغتيالات الأخيرة (فيديو)



ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة تجسس إسرائيلية سقطت عند أطراف بلدة عبا وعمد الاحتلال إلى تفجيرها تلقائيا في مكان سقوطها بعد فترة قصيرة، وفقا لما ذكرته فضائية"القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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سقوط طائرة تجسس إسرائيلية في لبنان



أكد رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا الأوضاع الراهنة في لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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رئيس البرلمان اللبناني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي الأوضاع الراهنة في بيروت



قال الإعلامي مصطفى بكري أن ضربات إيران لإسرائيل في بداية أكتوبر كانت كبيرة للغاية حتى أنها وصلت إلى مناطق قرب مقر الموساد وليس كما صورت دولة الاحتلال.

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مصطفى بكري: دول الخليج لن تفتح مجالاتها الجوية أمام إسرائيل لضرب إيران



أكد رئيس مجلس النواب اللبناني: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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رئيس البرلمان اللبناني: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوضع حد لحرب الإبادة



قال العميد يوسف الجدم، خبير عسكري واستراتيجي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تحقق أهدافها في لبنان رغم كل الدمار والاغتيالات التي نفذتها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لحرب إسرائيل على لبنان هو تحقيق الأمن لشمال إسرائيل.

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خبير عسكري: إسرائيل تتكبد خسائر كبيرة جراء محاولاتها اجتياح لبنان



حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة تزايد نسب الطلاق في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الطلاق أصبح مشكلة مرعبة.

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