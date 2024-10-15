خفظ القرآن.. حسن فؤاد يكشف كواليس اعتزاله الغناء والعمل إمام مسجد (فيديو)

كشف المطرب حسن فؤاد سبب غيابه عن الوسط الفني لمدة 17 عاما، قائلا: “سبب غيابى وابتعادى عن الفن هو التفرغ لحفظ القرآن الكريم، والتحقت بمعهد القراءات وحصلت على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم”.

وأضاف حسن فؤاد من خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، على قناة الحياة: "كنت إمام مسجد لمدة تزيد عن عشر سنوات وتلك الفترة من أجمل فترات حياتي، وتعلمت منها العديد من الأشياء، منها انه عندما يعطيك الله موهبة تعرف كيف تستغلها فيما ينفع الناس.

أغنية مسلسل أرابيسك والوتد

وأشار حسن فؤاد إلي أن هناك أعمال مازالت خالدة في ذهن المشاهد والمتلقي ومنها أغنية مسلسل أرابيسك والوتد، وغيرها من الأعمال الدرامية الرائعة التي قدمها قطاع الإنتاج.