الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خفظ القرآن.. حسن فؤاد يكشف كواليس اعتزاله الغناء والعمل إمام مسجد (فيديو)

المطرب حسن فؤاد
المطرب حسن فؤاد

كشف المطرب حسن فؤاد سبب غيابه عن الوسط الفني لمدة 17 عاما، قائلا: “سبب غيابى وابتعادى عن الفن هو التفرغ لحفظ القرآن الكريم، والتحقت بمعهد القراءات وحصلت على إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم”.

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لأول مرة .. حسن فؤاد يكشف سبب غيابه عن الفن

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حسن فؤاد ضيف برنامج "واحد من الناس".. الليلة

وأضاف حسن فؤاد  من خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، على قناة الحياة: "كنت إمام مسجد لمدة تزيد عن عشر سنوات وتلك الفترة من أجمل فترات حياتي، وتعلمت منها العديد من الأشياء، منها انه عندما يعطيك الله موهبة تعرف كيف تستغلها فيما ينفع الناس.

أغنية مسلسل أرابيسك والوتد

وأشار حسن فؤاد إلي أن هناك أعمال مازالت خالدة في ذهن المشاهد والمتلقي ومنها أغنية مسلسل أرابيسك والوتد، وغيرها من الأعمال الدرامية الرائعة التي قدمها قطاع الإنتاج.

 

 

 

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