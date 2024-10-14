الصحة: الدفع بـ24 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين في انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس»، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى مجمع السويس الطبي لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا. ويوجه هيئة الرعاية الصحية برفع درجة الاستعداد الطبي

وقالت الوزارة إن هيئة الإسعاف المصرية قامت بالدفع بـ24 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث الأتوبيس، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 25 مصابا، جاري نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، إلى جانب 7 حالات وفاة، وذلك في حصيلة أولية ومازالت عمليات الإنقاذ جارية.