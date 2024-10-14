كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط تستضيف ندوة "بداية جديدة لبناء الإنسان"
نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، اليوم الإثنين ندوة بعنوان "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الجامعة، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش مشرف عام الأنشطة الطلابية، وغريب خيرى زكى مدير عام العلاقات العامة والإعلام بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي ومشرفي النشاط بالإدارة.
وقال الدكتور المنشاوي، أن الندوة استهدفت توضيح قيمة مصر على مر العصور، إلى جانب إلقاء الضوء على حضارة أسيوط، ومعالمها، موضحاً أن الندوة خرجت بعدة توصيات مهمة، منها ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية، والانتماء، والولاء للوطن، وضرورة الحفاظ على الأخلاقيات الأصيلة، والتصدي للغزو الثقافي، والفكري الخارجي.
تأتي الندوة تحت إشراف؛ الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى السباعي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها؛ الدكتور سمير عبد التواب حمده مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط.
ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن واهتمامه بالتواجد مع طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية، مشيداً بتميز أبناء الكلية في مختلف الأنشطة الطلابية بالجامعة داعياً إياهم إلى المشاركة في البرامج التوعوية، والتدريبية المتنوعة، التي توفرها الجامعة بالتعاون مع مختلف الوزارات، والهيئات؛ حرصاً على بناء شخصيتهم، وتنمية قدراتهم الفكرية، والبدنية، والنفسية.
كما رحّب الدكتور عماد سمير؛ بضيوف الكلية مُثنيًا على جهود إدارة الجامعة في تطوير جميع الكليات، والقطاعات، وحرصها على المشاركة الفعالة في مختلف المبادرات التنموية والتوعية، وكذلك جهودها في دعم كلية التربية الرياضية في مختلف أنشطتها الهادفة مشيراً إلى حرص إدارة الكلية على توعية طلابها وطالباتها؛ من خلال التأكيد على دور النشاط السياحي في مصر.
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