إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب تروسيكل بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب تروسيكل، بطريق قرية سيلا بالفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل بطريق قرية سيلا.. الموديل الي عزبة ابو السعود ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضحية حادث قطار المنيا

الشاب محمد رمضان النادي 22 عامًا، ضحية حادث قطار المنيا وابن محافظة الفيوم كان يعمل فى خدمة تامين القطار وهو الوحيد الذى لقى مصرعه فى الحادث

وقال أحد أصدقاءه إن محمد كان خدمة تأمين القطار، وانه فوجئ بالحادث، ، ويتمتع بالسيرة الحسنة بين الجميع.

وكان الحادث قد أسفر عن إصابة 21 شخصًا، و حالة وفاة، وذلك نتيجة تصادم من الخلف بين جرار قادم من قنا وعربة الباور الخلفية لقطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان إلى القاهرة.

