شروط الحصول على سيارات المعاقين 2024

في ظل التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقات في حياتهم اليومية، تأتي مسألة توفير وسائل نقل ملائمة كأحد أهم المطالب التي تسعى هذه الفئة لتحقيقها، فسيارة خاصة مجهزة تلبي احتياجاتهم الخاصة، ليست مجرد وسيلة للتنقل، بل هي بوابة للاستقلال والاندماج في المجتمع بالمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

وفي إطار سعيها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أصدرت الحكومة مجموعة من اللوائح الجديدة التي تنظم عملية الحصول على سيارات المعاقين التي تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من التلاعب وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على سيارات مجهزة خصيصًا لهم، مع الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " الضوابط الجديدة للحصول على سيارات المعاقين 2024.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على سيارات ذوي الهمم مجهزة معفاة من الجمارك

أن يكون المتقدم للحصول على مصري الجنسية.

الا يقل عمر المتقدم من ذوي الهمم عن 18 عامًا فأكثر.

تسجيل السيارة باسم المعاق.

الا تتجاوز سعة محرك السيارة 1600 سي سي.

مطابقة التجهيزات الطبية للتقرير الطبي.

اجتياز الكشف الطبي والحصول على تقرير إجماعي.

عدم اامكانية بيع السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحصول على إعفاء الجمارك.

حجز موعد للكشف الطبي للحصول على سيارة ذوي الاعاقة:

زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الصحة والسكان الرسمي من خلال هذا الرابط .

الضغط على قسم حجز مواعيد الكشف الطبي لذوي الإعاقة.

ستظهر لك استمارة إلكترونية، قم بتعبئتها بجميع البيانات المطلوبة بدقة ووضوح، وتشمل هذه البيانات على الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، نوع الوظيفة، العنوان، ونوع الإعاقة.

بعد ملء البيانات، ستظهر لك قائمة بالمراكز الطبية المعتمدة لإجراء الكشف الطبي، اختر المركز الأقرب إليك والأكثر ملاءمة لموعدك.

بعد ظهور قائمة المواعيد المتاحة في المركز الذي اخترته، قم بتحديد الموعد المناسب.

بعد اختيار الموعد، قم بتأكيد حجزك يتم تأكيد للحجز على رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

قبل الذهاب إلى موعد الكشف، تأكد من إحضار جميع المستندات المطلوبة.

في حالة إذا كان المتقدم صاحب الإعاقة قاصرا يتم إدخال الرقم القومي لولي الأمر وبياناتهم الشخصية.

الأوراق المطلوبة للحصول على سيارات ذوي الهمم

صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الإعاقة.

صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

نسخة من رخصة القيادة (إن وجدت).

تقديم التقارير الطبية الخاصة بصاحب الإعاقة .