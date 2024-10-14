وفاة عفير مزلقان أثناء أداء عمله بالشرقية

توفي غفير مزلقان بالسكة الحديد، أثناء أداء عمله اليوم الاثنين، بمزلقان كفر البلاسي التابعة لمحطة فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك بعدما أغلق البوابة «الشادوف» لإتاحة مرور القطار بدون أي إعاقة من المركبات أو المارة ، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لقسم شرطة فاقوس، بوفاة جمال حسن السيد «50 عامًا»، غفير مزلقان بهيئة سكك حديد مصر، في مكان عمله بمزلقان كفر البلاسي بنطاق القسم.

وبالفحص، تم التحفظ على الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأكد محروس سليم، المستشار الإعلامي للنقابة العامة للعاملين بهيئة سكك حديد مصر، في تصريحات خاصة للوفد أن زميلهم المتوفي من مدينة الزقازيق، ويعمل في مركز فاقوس كغفير مزلقان كفر البلاسي منذ أكثر من 28 عامًا، مشيرًا إلى أن الفقيد تعرض إلى لهبوط حاد في الدورة الدموية أودت بحياته أثناء قيامه بمهام عمله، حيث كان قد انتهى من غلق البوابة «الشادوف» لإتاحة مرور القطار رقم «332» القادم من الصالحية القديمة متجها إلى القاهرة، وبعد مرور القطار بسلام قام بإعادة فتح البوابة مرة أخرى لإتاحة مرور المركبات من فوق السكة، وبعدها مباشرة سقط مغشيًا عليه.

ولفت المستشار الإعلامي للنقابة العامة للعاملين بهيئة سكك حديد مصر، إلى قيام أحد الأهالي المارة بالقرب من المزلقان بإبلاغ الشرطة والتي قامت على الفور باستدعاء سيارة الإسعاف والتي نقلته إلى المستشفى، وأثناء محاولة إسعافه تم إعلان وفاته نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أودت بحياته.

ونعت النقابة العامة للعاملين في سكك حديد مصر، زميلهم الفقيد، في بيان رسمي على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، جاء فيه: بمزيد من الحزن والآسى تُنعي النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري وجميع اللجان النقابية الفرعية بالمناطق وفاة الزميل جمال حسن ملاحظ بلوك فاقوس، الذي وافته المنية أثناء آداء عمله، وتم تكليف عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة الزميل عبد الرازق السيد عضو اللجنة النقابية 19 بشرق الدلتا بإنهاء الإجراءات الأمنية والإدارية كافة، وتوفير سيارة لتسهيل نقل الجثمان وتشييعه بمسقط رأسه بالزقازيق، نسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.