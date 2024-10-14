مصرع 8 طلاب وإصابة 25 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة (صور)

لقي 8 طلاب مصرعهم وأُصيب نحو 25 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة، كانوا في طريقهم من الجامعة إلى القاهرة.

انقلاب اتوبيس بطريق الجلالة



وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغًا بانقلاب أتوبيس ينقل طلاب جامعة الجلالة، معظمهم من كلية الطب، وذلك أثناء عودتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى منازلهم في القاهرة.

وعلى الفور، دفع الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بـ 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي.

انقلاب اتوبيس بطريق الجلالة



وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، رفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطقم الطبية لعلاج المصابين.

وقال شهود عيان إن ثمانية طلاب لقوا مصرعهم في الحادث، وأصيب نحو 25 آخرين، وجارٍ حاليًا حصر الأعداد النهائية.

