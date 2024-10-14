محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية لعدد من المرضى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والمهندس عبد المنعم سفينة وكيل وزارة الري والموارد المائية، و سعد عشري وكيل مديرية العمل، و خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وممثل عن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، كما وجه المحافظ، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجاً حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات للزواج، وتوفير بضاعة لكشك إحدى الحالات من ذوي الاحتياجات، والمساهمة في تحمل جزء من المصروفات الدراسية لفتاة بأحد المعاهد العليا، وإعادة إعمار منزل أحد المواطنين من الحالات الأولى بالرعاية نتيجة تعرضه لحريق.

إنهاء تراخيص الاكشاك

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية على أطراف مدينة الفيوم، وفي قطاع الصحة وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع التأمين الصحي، لتسريع موعد إجراء عملية جراحية بمجرى البول لتلميذ بالمرحلة الابتدائية، وعملية جراحية بالقدم لطفل آخر، خوفاً من تدهور حالته الصحية، وكذا دراسة مطلب إحدى الممرضات بطلب نقلها من مستشفى إطسا المركزي إلى أقرب وحدة صحية لمحل سكنها، نتيجة ظروف مرضية خاصة بطفلتها، وتوفير العلاج اللازم لشاب تعرض للسقوط من الطابق الخامس أثناء عمله.

ووجه "الأنصاري" مسئولي شركة الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بدراسة مطلب إحدى الحالات من الأسر الأولى بالرعاية بإعفاءه من سداد المديونيات المتأخرة للشركتين، ووافق المحافظ، على مطلب ولي أمر بنقل نجله من مدرسة لأخرى، كما وجه رئيس مدينة سنورس، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية، وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، لدراسة شكوى إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بإغلاق شبابيك محل تمتلكه بمنطقة المرادني، ومعاينة المشكلة على الطبيعة لضمان حصول كل طرف على حقه في لإطار من القانون.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومن بينهم ذوي الهمم، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، والتواصل مع الجهات التي تم ترشيح الحالات إليها، للتأكد من التزامهم بتوفير فرص العمل لهذه الحالات، كما وجه وكيل وزارة الري والموارد المائية، بدراسة مطلب عدد من المزارعين بتبطين فتحة الحضرة الآخذة من بهر تنهلا، ومعاينة الموقع على الطبيعة للتأكد من عدم وجود عوائق تؤدي إلى تراكم القمامة والمخلفات بالمجرى المائي وتؤثر على وصول مياه الري للأراضي الواقعة بمناطق الاخصاص وجبلة ومعصرة صاوي.