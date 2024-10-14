هلال البحر الأحمر تنظم ندوة بعنوان ملامح الصحة النفسية

فى إطار اليوم العالمى للصحة النفسية

نظمت مدرسة حامد جوهر الرسمية بالغردقة ندوه بعنوان ملامح الصحة النفسية بمشاركة عدد من الطلاب والمدرسين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية.



حاضر فى الندوة القائد احمد محمد عبد الباسط رئيس لجنة الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر وتناولت الندوة الحديث حول بعض الاضطرابات النفسيه التي تواجه الطلاب في الوقت الحالي وطرق مواجهه هذه الاضطرابات وطرق حلها.

وشارك فى الندوة السيد احمد صلاح مدير المدرسة والذى وجه بضرورة عمل العديد من هذه الندوات لدورها فى مواجهة الاضطرابات النفسية وطرق الحل .

وأشار صلاح الى ضرورة نشر التوعيه والإرشاد الصحى بين طلبه المدارس



حيث تقدم جمعيه الهلال الاحمر فرع البحر الاحمر التوعيه الصحيه لطلبه المدارس بالتعاون مع مديريه التربيه والتعليم بمحافظه البحر الاحمر تحت رعايه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وبناء على توجيهات وتعليمات خالد احمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعيه الهلال الاحمر فرع البحر الاحمر

وأشار أحمد عبد الباسط رءيس لجنة الإغاثة بالهلال الأحمر بالبحر الأحمر إلى إلقاء محاضرة وندوة بمدرسه حامد جوهر التجريبيه بعنوان ملامح الصحه النفسيه ودور الاخصائي النفسى بالمدرسه

وذلك فى ظل التعاون المستمر بين جمعيه الهلال الاحمر ومديرية التربيه والتعليم بمحافظه البحر الاحمر برئاسه هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر وذلك لنشر التوعيه والإرشاد الصحى بين طلبه المدارس

و تناول عبد الباسط العديد من المشكلات النفسيه التى قد تصيب الطلاب اثناء العمليه التعليميه وكيفيه علاجها والتعامل معها

واقيمت الندوة تحت إشراف الاخصائي النفسى بالمدرسة رحاب احمد يوسف.

