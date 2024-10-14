شعبة المواد الغذائية: الدعم العيني يؤدي إلى انتشار الفساد لهذا السبب

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن التحول من الدعم العيني للنقدي يجب أن يكون مشروطًا بتوفير السلع للمواطن بسعر معين، حتى لا يأكل التضخم أي دعم يقدم للمواطن.

ولفت "الدجوي"، خلال مداهلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن البعض يطالب بالتحول من عيني لنقدي وهذا يؤدي إلى وجود فساد، لأن الدعم العين يُؤدي إلى وجود سعريين للمنتج الواحد.

وأضاف أن كل التجار طالبت بوضع السعر على المنتج، ولذلك طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بهذا الأمر.