مالك مطعم صبحي كابر الجديد يكشف تفاصيل الخلاف مع "شيف اللحوم"

زعم صبحي كابر، مالك مطعم صبحي كابر السابق، أنه تعرض للنصب بقيمة 200 مليون جنيه، قائلاً: "مفيش حد ليه حاجة عندي، ومفيش حد ليه حق يتكلم معايا في حاجة زي دي، في ناس قالت عليا نصاب".

وأضاف، أن عملية النصب حدثت بالفعل، وقام بتحرير العديد من المحاضر في هذه الواقعة، مشيرًا إلى أن والد الشخص الذي اتهمه بالنصب وعده والده بدفع نصف المبلغ.

وأوضح: "وضعي المادي جيد، أنا شغال منذ 35 عامًا وأموالي حلال، وملتزم بحق الله والدولة، أنا بجوز بنات وبطلع لله، وبطلع عمرات، خلاف حق الدولة".

ونوه إلى أنه لم يخطأ في حق الملاك الجدد للمطعم على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس الكبار على حد تعبيره تدخلوا لحل الخلاف.

وأضاف، أنه لم يقم بقطع الخطوط الساخنة لمطعم صبحي كابر رغم أنها بإسمه، معقبًا: "تركت 5 خطوط بأسمي في المحل، وما قمت بحذفه هو الخط الأرضي فقط".

ولفت إلى أن وقف الملاك الجديد لتوريد اللحوم لمطعم المعلم صبحي كابر أدى لوقف عيش 30 عاملًا على الأقل خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أنه يعرف المعلم صبحي كابر منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أن سبب الخلاف بدأ بسبب عدم شرائه لحوم المطعم من مزرعة صبحي كابر لمدة يوم واحد فقط.

وأضاف: "أنا بشتري منذ عام اللحوم من مزرعة صبحي كابر، أيه يعني أجلت شراء اللجوم لمدة يوم واحد فقط، وكان ممكن الأصدقاء يتدخلوا لحل هذا الخلاف".

وأوضح أن هناك الكثير من الأمور أدت للخلاف مع صبحي كابر، معقبًا: "أيه اللي حصل عشان الناس تتفرج علينا، الناس زهقت مننا".

فيما قال صاحب مطعم صبحي كابر الجديد، إنه لم يعرف شريك المعلم صبحي كابر في الكويت على الإطلاق، ولم يقم بإدخاله في الخلاف الذي حدث خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف، أنه كان يعتبر المعلم صبحي كابر في مقام شقيقه الأكبر، معقبا: "اللي يأذي التاني ربنا ينتقم منه".

وأوضح أن هناك الكثير من الأشخاص المحترمة تدخلت في هذا الخلاف، في محاولة لحله، معقبا: "لو أنا أخطأت في حق المعلم صبحي كابر هقوله حقك عليا، وهدفع فلوس تعويض له، ولو هو أخطأ فيا فسيقوم بدفع أموال تعويض لي، لأني لست شخصًا صغيرًا".