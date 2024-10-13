الزراعة: جميع السلع متوفرة في منافذ الوزراة بتخفيضات تصل لـ 25% (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الحكومة المصرية لديها اهتمام كبير بضخ السلع الأساسية التي يحتاجها البيت المصري من خلال جميع المنافذ، وهناك متابعة من رئيس الوزراء، ووزير الزراعة لتوفير تلك الإحتياجات.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، ان هناك العديد من المنافذ، منها 200 منفذ ثابت على مستوى محافظات الجمهورية، لعرض المنتجات والسلع الأساسية ، ويتم عرضها بأسعار مناسبة.

33 منفذ متحرك

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: لدينا منافذ متنقلة والتي يصل إلى 33 منفذ متحرك، إضافة إلى الدخول ضمن مبادرة “بداية”، لضخ السلع الأساسية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار محمد القرش إلى أن سلع الأرز والسكر والزيت واللحوم وبيض المائدة متوفرة بالمنافذ، وفي الفترة الأخيرة كان هناك زيادات في بيض المائدة، وعملنا على توفيره في المنافذ بـ 150 جنيه، وكل السلع متوفرة في المنافذ بتخفيضات عن الخارج من 20% لـ 25%.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أهمية توافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة؛ حيث اطمأن من وزير الزراعة على موقف توافر السلع في جميع المنافذ للمواطنين.



وكلف الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار متابعة الأسواق؛ لضمان توافر مختلف أنواع السلع والمنتجات التي تطرحها الوزارة بمنافذها باستمرار طوال العام، وبأسعار مناسبة للمواطنين.

و أكد وزير الزراعة أن القطاعات الإنتاجية بالوزارة تعمل باستمرار على ضخ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة، والتوسع في فتح منافذ جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتنقلة، لتجوب المحافظات والمناطق النائية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وخلال اللقاء، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في سبيل توفير مختلف أوجه الدعم الفني للمزارعين، بما يتضمنه من إرشاد زراعي وتوعية، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج له، وضمان حصوله على التقاوي الجيدة والمعتمدة.

وأشار الوزير إلى الحرص الشديد على التنسيق الجيد والمستمر بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية لضمان تنفيذ السياسات الزراعية، والتوسع في عمليات إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.



و نوه الوزير إلى إطلاق الوزارة حملة توعوية إرشادية باسم "معاك في الغيط" للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، والتي تستهدف المساهمة في نشر الوعي لدى المزارعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك في إطار التوسع في دعم جهود الإرشاد الزراعي بالوسائل التكنولوحية الحديثة، والوسائط المتعددة، لسهولة الوصول للمزارعين والتواصل معهم، وتوصيل المعلومات الإرشادية ونشر الوعي، بوسائل مختلفة.

وقال الوزير: تستهدف الحملة إرشاد وتوعية المزارعين لاتباع التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، فضلًا عن توعية مربي الماشية لاتباع أساليب التربية السليمة، وتقديم الدعم الفني للمرأة الريفية في سبيل تنمية مهاراتها، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.