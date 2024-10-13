صبحي كابر يكشف تفاصيل تعرضه للنصب في 200 مليون جنيه

كشف المعلم صبحي كابر، مالك مطعم صبحي كابر السابق، عن تفاصيل تعرضه للنصب بقيمة 200 مليون جنيه، قائلاً: "مفيش حد ليه حاجة عندي، ومفيش حد ليه حق يتكلم معايا في حاجة زي دي، في ناس قالت عليا نصاب".

وأضاف "كابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن عملية النصب حدثت بالفعل، وقام بتحرير العديد من المحاضر في هذه الواقعة، مشيرًا إلى أن والد الشخص الذي اتهمه بالنصب وعده والده بدفع نصف المبلغ.

وأوضح: "وضعي المادي جيد، أنا شغال منذ 35 عامًا وأموالي حلال، وملتزم بحق الله والدولة، أنا بجوز بنات وبطلع لله، وبطلع عمرات، خلاف حق الدولة".