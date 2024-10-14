اتكلم على قدك.. عمرو أديب يرد على تهديدات الدعم السريع في السودان

رد الإعلامي عمرو أديب، على تهديدات الدعم السريع في السودان ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر دولة قوية ولها امكانيات جبارة.

وسخر عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، من تصريحات قائد الدعم السريع، قائلا :"منع الصمغ الكردفاني شيء يجعلني اتحسس مسدسي، ولم أسمع تهديد مصر بضرب السد العالي، وهذا الشيء ما لم أسمع عنه من قبل، الأمن القومي المصري لا يمكن لأحد أي يقترب منه".



وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الدعم السريع يتعرض لهزائم متتالية وفي موقف في غاية السوء ويحمل مصر جزء كبير من ما يحدث له، فكرة أنه تكلمني عن السد العالي جديدة ومحدش استجرى قريب أو بعيد أنه يكلمك في الموضوع ده".

ووجه الإعلامي عمرو أديب، حديثه لقائد الدعم السريع السوداني، قائلا :"لو سمحت اتكلم على قدك عندما تتحدث عن مصر، وأنت مليشا يبقي تتكلم عن ميليشا زيك، لكن دولة وكمان مصر يبقي لا تتحدث عن مصر، وهذا الأمر مرفوض".

الخارجية تنفي مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع السودانية

وكانت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس الأربعاء، أصدرت بيانًا نفت به مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان.

وقالت الوزارة في بيانها: "تنفى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق".

وأضافت: "تأتى تلك المزاعم فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق".

وتابع البيان: "تنفى جمهورية مصر العربية تلك المزاعم فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع. وتؤكد مصر حرصها على أمن واستقرار ووحدة السودان الشقيق أرضاً وشعباً، وتشدد على إنها لن تألو جهداً لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة".