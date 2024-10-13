الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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ليس جديدًا عليه.. ناقد فني: عمر كمال يستغل بهدف الترند (فيديو)

عمر كمال
عمر كمال

وجه الناقد الفني عماد يسري انتقادا للمطرب الشعبي عمر كمال  بسبب التصريحات التي أثار فيها الجدل مؤخرًا حول مسألة مصدر أمواله، وهل هي حلال أم حرام، وما إذا كان يجب عليه استخدامها في أعمال الخير.

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وقال عماد يسري خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، إن عمر كمال يتعمد استخدام الدين كوسيلة للظهور في التريند وتحقيق الشهرة، بدلاً من التركيز على فنه وأعماله الموسيقية.

إقحام الدين في موضوعات الغناء ليس جديدًا على عمر كمال


وأضاف يسري: "عمر كمال دائمًا ما يبحث عن طرق مثيرة للجدل تجعله حديث الناس، وما يفعله اليوم بإقحام الدين في موضوعات الغناء ليس جديدًا عليه".


واستشهد عماد يسري بموقف سابق لعمر كمال، عندما استخدم والدته في محاولة أخرى للظهور في التريند، حيث ادعى أن والدته رفضت أداء العمرة بسبب كون أمواله "حرام"، وهو التصريح الذي أثار ضجة كبيرة وقتها، ليعود ويجد نفسه في موقف محرج بعدما كذبت والدته هذه التصريحات علنًا.
 

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