نشرة التوك شو.. تركي آل الشيخ يكشف سبب هزيمة الأهلي وإبادة غزة

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كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمحافظة الأقصر اليوم، مشيرا إلى أن الزيارة شملت تفقد مشروعات في قطاعات تعلمية وصحية خدمية وسياحية.

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مصطفى بكري يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى الأقصر (فيديو)



قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن المنظومة التعليمية كانت تواجه الكثير من التحديات في مقدمتها انتظام الطلاب في المدارس، وتعددت شكاوى أولياء الأمور بخصوصها، موضحًا أن الكثافة الطلابية والخريطة الزمنية لم تكن كافية لإنهاء المناهج، وجميعها تحديات أثرت على سير العملية التعليمية.

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متحدث التعليم: الطلاب عادوا إلى الانضباط داخل المدارس (فيديو)



كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن رأيه لأول مرة فى مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والأهلى والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض.

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أول تعليق لـ تركي آل الشيخ على هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر(فيديو)



أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك بعض القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية تحتاج التعديل بشكل سريع من أجل المصلحة الأسرية والمجتمعية.

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سعاد صالح: قوانين الأحوال الشخصية مع المرأة ضد الرجل



قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الإبادة الجماعية في غزة وصمة عار على جبين العدالة الدولية، مشيرًا، إلى أن مشاهد الحرب دموية ومؤلمة للغاية، بعدما قبلت بعض الدول استمرار المجزرة سنة كاملة.

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«متحدث فتح»: الإبادة الجماعية في غزة وصمة عار على جبين العدالة الدولية



قال الخبير العسكري محمود محي الدين، إن حزب الله وحركة حماس يعملان في بعض الأحيان لصالح إسرائيل.

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خبير عسكري: حزب الله وحماس يعملان أحيانا لصالح إسرائيل (فيديو)



كشفت سيدة وابنتها عن حالة نصب تعرضا لها بعد ذهابهم للعالم الروحاني عزت إبراهيم، وحصوله على مبالغ كبيرة منهما بشكل متتابع بغرض فك لهم سحر وشراء أحد أحجار الطاقة، قم امتنع عن الرد على اتصالاتهم، بحسب حديثهم.

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عالم روحاني: الله أنزل ملائكة علي وأستطيع علاج الأمراض.. وباحث يكذبه (فيديو)



أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة جديدة بشأن منافسات كأس السوبر المصري التي من المقرر إقامتها في الإمارات 20 أكتوبر الجاري.

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تركي آل الشيخ يعلن رعاية موسم الرياض للسوبر المصري في الإمارات (فيديو)



قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن مشاهد الحرب في غزة دموية ومؤلمة للغاية، مشيرا إلى أن الإبادة الجماعية في غزة وصمة عار على جبين العدالة الدولية، بعدما قبلت بعض الدول استمرار المجزرة سنة كاملة

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حركة فتح: الفلسطينيون يعيشون أياما كارثية ولا يثقون بالقانون الدولي والعدالة الإنسانية



قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، إن إفلات إسرائيل من العقاب يزيد دائرة العنف في المنطقة، لافتا ما يحدث في قطاع غزة ينطبق بشكل مأساوي على لبنان.

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مندوب الجزائر بالأمم المتحدة: إفلات إسرائيل من العقاب يزيد دائرة العنف بالمنطقة

