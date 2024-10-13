هل أموال الغناء حرام؟ أحمد كريمة يرد على عمر كمال (فيديو)

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على تصريحات المطرب عمر كمال بشأن أموال الغناء وهل هي حلال أم حرام، قائلا: "الحلال بين والحرام بين ويجب عدم الخوض في أعراض الناس".



وأضاف أحمد كريمة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2،: "من الأخلاقيات التي ننبه عليها عدم الخوض في أعراض الناس، لأن الله يعلمنا في القرآن "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم".

وتابع أحمد كريمة: "فيما يتعلق بتصرفات الناس يمتاز الإسلام أن ليس فيه وصايا من مخلوق على خلق الله عز وجل، الله تعالى قال في كتابه الكريم "ألا له الخلق والأمر"، ودورنا الإرشاد والتوجيه".

وأردف: "دورنا أن الناس تحب الدين وتحب المنسوبين أو الاتباع لهذا الدين"، مشيرا: "الأعمال الفنية القاعدة عندنا في الفقه الإسلامه حسنه حسن وقبيحه قبيح، أما الإعمال الخيرية بطبيعة الحال الله في القرآن الكريم قال "وافعوا الخير لعلكم تفلحون".

رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، على تصريحات مطرب المهرجانات عمر كمال، الذي طالب فيها شيخ الأزهر بتوضيح هل أمواله من الغناء حلال أم حرام، حتى يقرر الاستمرار من عدمه في التصدق وعمل الخير.

رد حاسم من مبروك عطية عن حرمانية أموال عمر كمال

وقال الدكتور مبروك عطية، في حوار مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، "لو كانت أغانيك مش خلـيعة ومفيهاش كلمات جـريئة أو خـادشة يبقى يتبرع ويعمل بيها خير عادي.

وأضاف مبروك عطية، " إذا جمع الرجل ماله من الحرام يأخذ منه ما يكفيه للحياة حتى يتطهر.. ويجد غيره؛ لأن المضطر في الجوع أحل الله له الميتة والدم.. ولحم الخنزير.. وكل المحرمات".



وكان مطرب المهرجانات عمر كمال أعرب عن استيائه من الانتقادات التي يتعرض لها دائمًا بشأن أرباحه من الغناء، وطلب الأزهر الشريف الرد عليه لحسم الأمر إذا كان الخير الذي يفعله سيقبل منه أم لا.