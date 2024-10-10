نستعرض موعد مباراة المنتخب العراقي ضد نظيره الفلسطيني في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، والقنوات الناقلة، تقام المباراة اليوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب البصرة الدولي في العراق، وتبدأ الساعة التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.

بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وفلسطين يلا شوت بدون تقطيع HD في تصفيات كأس العالم

بث مباشر لعبة العراق اليوم، زادت عمليات البحث في الساعات الحالية من جميع عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026، ويأمل منتخب العراق الفوز في هذه المباراة علي ملعبه من اجل تحقيق البطولة، ويتصدر الفريق في المجموعة برصيد أربعة نقاط.

بينما في الجانب الأخر يستعد منتخب فلسطين الذي يحتل المركز الخامس من مجموعته برصيد نقطة وحيدة من اجل تحقيق نتيجة ايجابية في هذه الجولة الصعبة امام شقيقة، وهناك تنافس قوي في البطولة، واليكم التفاصيل كاملة من موقعنا عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في الترتيب برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخبين الأردني والكوري الجنوبي، بعد أن تمكن من الفوز على المنتخب العماني وتعادل مع المنتخب العراقي.

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ويقع المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة من تعادل مع كوريا الجنوبية، بينما خسر من الأردن في الجولة الثانية، وسيسعى منتخب الفدائيين إلى الفوز على نظيره العراقي من أجل التقدم في الترتيب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وفلسطين تويتر اليوم

تقوم قناة ابو ظبي بث المباراة بين منتخب العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026، ويكون تردد القناة علي النحو التالي:

جاء التردد: 12091.

بينما معدل الترميز: 27500.

وجاء الاستقطاب: أفقي.

بينما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة السعودية الرياضية ssc

قامت قناة السعودية الرياضية بنقل مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 ويكون التردد الخاص بالقناة علي الشكل التالي:

جاء التردد: 12523.

بينما معدل الترميز: 27500.

جاء معامل تصحيح الخطأـ: 5/6.

بينما الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الرابعة الرياضية 2024

يمكنك مشاهدة المباراة من خلال قناة الرابعة الرياضة واليكم التردد الخاص بها علي النحو التالي:

جاء التردد: 11678.

بينما معدل الترميز: 27500.

وجاء معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويأتي الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس الرياضية 2024

تقوم قناة الكأس الرياضية بنقل المباراة بين منتخب العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 ويكون ترددها علي الشكل التالي: