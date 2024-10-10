البث المباشر لمشاهدة مباراة العراق وفلسطين يلا شوت في تصفيات كأس العالم 2026

يحل منتخب فلسطين المحترف ضمن صفوفه وسام أبو علي مهاجم الأهلي وعمر فرج لاعب الزمالك، ضيفًا ثقيلًا علي شقيقه منتخب العراق مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التى تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك، فى أول مباراة يتوقع أن يظهر بها عمر فرج فى التشكيل الأساسى للفدائى بعد انتقاله للزمالك ليشكل ثنائى هجوم قطبى الكرة المصرية الخط الهجومى للفلسطنين أمام المنافسين.

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وكان منتخب العراق قد أعلن قائمته من أجل مواجهتيّن حاسمتيّن ضد فلسطين وكوريا الجنوبية في الجولتيّن الثالثة والرابعة من التصفيات، والتي شهدت غياب بعض الأسماء البارزة.

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم العراقي تصريحات عن المدرب الإسباني خيسوس كاساس، قال فيها: "عدمَ الجاهزيّة نتيجة الإصابةِ كانت سببًا في عدم استدعاءِ الثلاثي فرانس بطرس من نادي بورت التايلاندي وزيدان إقبال من نادي أوتريخت الهولندي ودانيلو السعد من نادي هيرينفين الهولندي على أملِ أن تكون فترةُ التوقف الدولي كفيلةً لاسترجاعِ الجاهزية، والعودة إلى التدريباتِ مع أنديتهم في الاستحقاقاتِ المُقبلة".

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا عبر حسابه الشخصي على تطبيق "انستغرام"، أنه يغيب عن معسكر "أسود الرافدين" لشهر أكتوبر بسبب الإصابة.

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وشهدت القائمة عودة النجم أيمن حسين الذي غاب عن مباراة الكويت بسبب الإصابة القوية التي تعرّض لها في مباراة سلطنة عُمان في الرئة مما جعله يمتنع عن خوض أي منافسات لكرة القدم لمدة 21 يومًا حتى أن طمأن جماهير العراق على حالته الصحية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قناتي:

beIN Sports HD 3

Alkass Six HD

موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم

مباراة العراق وفلسطين تُعد لقاءً حاسماً في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم. ستُقام المباراة على ملعب مدينة البصرة الرياضية، الخميس 10 أكتوبر 2024. ستنطلق صافرة البداية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كل من العراق، فلسطين، السعودية، مصر وقطر، بينما ستكون في العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات. هذه المواجهة ستحظى بتغطية إعلامية واسعة نظراً لأهميتها.