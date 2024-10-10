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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الشهداء جراء استهداف الاحتلال مدرسة رفيدة بدير البلح

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

 أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع عدد الشهداء جراء استهداف الاحتلال مدرسة رفيدة بدير البلح، إلى 28 شهيدًا و54 مصابًا، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ  عاجل.

 

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الإعلام الحكومي بغزة يناشد المؤسسات الدولية إدخال الوقود لمستشفى كمال عدوان لإنقاذ الوضع في البلاد:


 وفي السياق ذاته، ناشدت وزارة الإعلام في قطاع غزة، اليوم، المؤسسات الدولية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لتزويد مستشفى كمال عدوان بالوقود الضروري لضمان استمرار تشغيله، وأكدت الوزارة في بيان لها أن نقص الوقود في المستشفى يهدد بتفاقم الوضع الصحي للمرضى، داعية إلى التحرك الفوري قبل أن يتدهور الوضع إلى مرحلة لا يمكن الرجوع عنها.

 

 وأشار البيان إلى أن المستشفى يعاني من نقص حاد في الوقود الذي تعتمد عليه المولدات الكهربائية لتشغيل المعدات الطبية الضرورية، بما في ذلك وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي. وشددت الوزارة على أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة مع الضغط الكبير على النظام الصحي نتيجة تزايد أعداد المصابين جراء التصعيد العسكري الأخير.

 

 وأضافت وزارة الإعلام أن مستشفى كمال عدوان، كغيره من المستشفيات في قطاع غزة، يعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود، ما يزيد من الضغوط على الكوادر الطبية التي تعمل في ظروف شديدة الصعوبة. وأكدت أن المستشفى قد يواجه توقفًا كاملاً عن العمل إذا لم يتم تأمين الوقود في الساعات القليلة القادمة، مما يعرض حياة المرضى للخطر.

 

 وفي هذا السياق، دعت وزارة الإعلام جميع المؤسسات الدولية، وخاصة تلك المعنية بالشؤون الإنسانية، إلى التحرك العاجل لتوفير الوقود والمساعدات الطبية. وأوضحت أن الأوضاع الحالية تتطلب جهودًا جماعية لضمان استمرار الخدمات الصحية في المستشفى.

 

 وفي ختام البيان، حذرت وزارة الإعلام من أن التأخير في توفير الوقود سيؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن مستشفى كمال عدوان يلعب دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الطبية لسكان شمال قطاع غزة، خاصة في ظل نقص البدائل الصحية، وطالبت الوزارة بتقديم الدعم العاجل لضمان إنقاذ حياة مئات المرضى، بمن فيهم الجرحى والمرضى في الحالات الحرجة.

 


 

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