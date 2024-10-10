بدء العمل في رفع كفاءة الملعب الخماسي في مركز شباب الحمراوين

أعلنت إدارة مركز شباب الحمراوين بمدينة القصير، اليوم الخميس ، عن بدء العمل فى رفع كفاءة الملعب الخماسي نجيل صناعي الخاص بالمركز.

وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين المرافق الرياضية المتاحة للشباب والمجتمع المحلي، وقد تم توثيق هذا الإنجاز البارز من خلال عرض صور حية توثق فعاليات بدء العملية.

وستتضمن عملية رفع كفاءة الملعب الخماسي العديد من العوامل المهمة لتحسين جودة الملعب وتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية.

وسيتم العمل على تجديد النجيل الصناعي بشكل كامل، على أن يكون من أفضل أنواع النجيل الصناعي الكثيف والمتين، مما سيسهم في توفير سطح لعب متساوٍ ومناسب لمختلف الألعاب الرياضية.

وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية المركز لتعزيز النشاط الرياضي وتشجيع الشباب على ممارسة الألعاب الرياضية، حيث يعتبر الملعب القانوني أحد المرافق الأساسية التي يستخدمها الشباب للتدريب والمشاركة في المنافسات المحلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وبحضور سعيد عطيتو مدير إدارة شباب القصير، محمد احمد عطا كريم رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحمراوين وشيماء محمد حسن عضوا مجلس الإدارة.

وفي إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، وفراج عبد المقصود وكيل وزارة مدير مديرية الشباب والرياضة ، وتحت إشراف شيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدنى مساء اليوم لقاء توعوى للتعريف بمجموعة دول البريكس، بمشاركة نخبة من أعضاء برلمان الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمركز شباب الغردقة

أدار اللقاء الدكتور أحمد فؤاد القاضى مستشار قانوني مساعد محافظ روتاري مصر، متناولآ مجموعة دول البريكس ماهيتها وأهدافها وأهميتها.

وفى ذات السياق صرحت شيرين صفوت بأن هذا اللقاء ياتى ضمن خطة النشاط للعام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م ويهدف لتنمية الوعى السياسى وفتح آفاق الشباب وخلق جيل واعى قادر على المشاركة بإيجابية فى صنع القرار، يأتى ذلك بالتعاون مع المهندس إبراهيم عصفور رئيس مجلس إدارة مركز شباب الغردقة.

وبحضور ايرينى نجاح مسئول برلمان الشباب ، وإيمان كمال يعقوب مسئول برلمان الطلائع وهبة ممدوح مسئول البرلمان بإدارة شباب الغردقة ، سهير على عيسى المدير التنفيذى بالمركز ، امل الشرباصى مشرف النشاط بالمركز.