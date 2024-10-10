يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة العراق وفلسطين اليوم في تصفيات كأس العالم

تترقب الجماهير العربية بشغف كبير مواجهة قوية بين منتخبي العراق وفلسطين ضمن تصفيات كأس العالم 2026. المباراة التي تُعد واحدة من أبرز المواجهات في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية، تشهد اهتماماً متزايداً من المشجعين نظراً لأهمية النقاط في تحديد المتأهلين للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. المنتخب العراقي يسعى للعودة بقوة وتحقيق الفوز الذي يضمن له صدارة المجموعة، فيما تأمل فلسطين في تقديم أداء قوي يرفع حظوظها في التصفيات.

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يتفوق العراق بشكل كبير في المواجهات السابقة حيث فاز في 14 مباراة دون أي فوز للمنتخب الفلسطيني الذي يعاني ظروفا صعبة بسبب تضييق الاحتلال الإسرائيلي عليه ولعبه خارج ملعبه، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

ويحتل منتخب الأردن صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط يليه كوريا الجنوبية والعراق بفارق الأهداف، ثم الكويت بنقطتين وفلسطين بنقطة واحدة.

تقام المباراة بين المنتخب العراقي والمنتخب الفلسطيني اليوم على ملعب البصرة الدولي وسط توقعات بحضور جماهيري يصل إلى 35 ألف متفرج من أصل 65 ألف، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد والقدس.

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حيث يتنافس المنتخبين في المجموعة العربية الخالصة مع منتخبات الأردن والكويت وعمان ومعهم منتخب كوريا الجنوبية.

موعد مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم

من المقرر أن تقام مباراة العراق وفلسطين يوم الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في تمام الساعة:

9 مساءً بتوقيت بغداد، مكة المكرمة، والقاهرة.

10 مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط.

ستقام المباراة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية، حيث حقق المنتخب العراقي نتائج إيجابية في الجولتين السابقتين، بفوز على منتخب عمان وتعادل مع الكويت، ليجمع بذلك أربع نقاط، أما منتخب فلسطين، فقد حصل على نقطة واحدة من تعادل وخسارة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية، حيث سيتم بثها على القنوات التالية: