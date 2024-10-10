نجم اليابان يكشف مفتاح الفوز على المنتخب السعودي وأهم أسلحته

كشف كايتو ناكامورا لاعب المنتخب الياباني عن أهم أسلحة المنتخب السعودي في مواجهة اليوم والتي ستجمع بينهما ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم ومفتاح الفوز على الصقور الخضراء.

وقال ناكامورا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: " لقد سمعت أن الملعب سيكون ممتلئًا ضد السعودية، ولكن نريد أن نظهر قوتنا ونحقق الفوز في المباراة ".

وأضاف: " نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكنني لا أعتقد أن خسارتنا السابقة في هذا الملعب لها علاقة بمباراة اليوم، فاللاعبون في الفريق الخصم قد تغيروا منذ ثلاث سنوات ".

وتابع: " السعودية تمتاز بقوة في الهجمات المرتدة وفي المنافسات الفردية، لذا يجب علينا أن نكون حذرين كفريق ".

واختتم: " أعتقد أن التسجيل المبكر سيكون مفتاح الفوز، لذلك سأستعد جيدًا للفوز والمضي قدمًا نحو كأس العالم ".

موعد مباراة السعودية واليابان والقنوات الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة مساء غد الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024.

وستذاع المباراة عبر قنوات beIN بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس و قنوات الكأس بصوت المعلق خليل البلوشي.