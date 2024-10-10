جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024 إقامة عدة مواجهات قوية ومرتقبة على مستوى بطولة دوري الأمم الأوروبية و تصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات أمم أفريقيا المغرب 2025، وترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

دوري الأمم الأوروبية ..

إنجلترا ضد اليونان .. يلتقي المنتخبان على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

إيطاليا ضد بلجيكا .. ويستعد المنتخب الإيطالي لاستقبال ضيفه نظيره البلجيكي في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) لحساب الجولة الثالثة من دوري الأمم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ..

الأردن و كوريا الجنوبية.. ستقام على ملعب استاد عمان الدولي وستنطلق في تمام الساعة 5:00 مساءً، وستنقل عبر قناتي beIN Sports HD 2 بصوت باسم الزير، و Alkass Seven HD بصوت منتصر الأزهري.

الإمارات و كوريا الشمالية.. ستقام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين، وستنقل عبر قناتي beIN Sports HD 5 بصوت علي سعيد الكعبي و Alkass Seven HD بصوت سمير المعيرفي.

قطر و قيرغيزستان.. الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت أحمد البلوشي، و Alkass Five HD بصوت خالد الحدي.

البحرين وإندونيسيا.. الساعة 7:00 مساءً على ملعب أستاد البحرين الوطني، عبر قناتي beIN Sports HD 6 بصوت محمد مبروكي، و Alkass Eight HD وأحمد المعمري.

عمان والكويت .. الساعة 7:00 مساءً على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلقف عصام الشوالي، وAlkass Six HD بصوت أحمد الطيب.

السعودية واليابان .. الساعة 9:00 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق حسن العيدروس، و Alkass Five HD بصوت خليل البلوشي.

العراق وفلسطين.. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب البصرة الدولي، عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت عامر الخوذيري، و Alkass Six HD بصوت سمير اليعقوبي.

تصفيات كأس الأمم الأفريقية ..

الجزائر ضد توجو .. على ملعب 19 ماي 1956 الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.