إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالحوامدية

أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة الحوامدية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الخدمات الأمنية على الطريق فى منطقة الحوامدية، بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مالك السيارة.

وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق منشأة القناطر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بمنشأة القناطر، ووجود مصابين.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من يد سائق ميكروباص، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كما لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس أثناء وقوفه على كرسي في شرفة شقته بمنطقة العجوزة.

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس مباحث العجوزة المقدم أحمد فاروق، يفيد بوقوع الحادث. وتبين أن الطفل يدعى أكرم، كان يقف على الكرسي عندما فقد توازنه وسقط من الشرفة، تم نقل جثمان الطفل إلى المستشفى، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق متابعة الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين طارق محمد و خالد عبد الغفار وأمانة سر محمد طه، بمعاقبة كل من "أدهم.م" و"رمضان .م" بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة استعراض القوة وقتل مواطن والشروع في قتل آخرين ومراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.