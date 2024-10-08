اختل توازنها.. إصابة طالبة سقطت من الطابق الثاني في الجيزة

أصيبت طالبة بكسور وكدمات في مختلف أنحاء الجسد، عقب سقوطها من الطابق الثاني أثناء تركيب ستارة في بلكونة شقتها، حيث اختل توازنها وسقطت في الشارع، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بسقوط طالبة من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة بتركيب ستارة بالطابق الثاني بشرفة الشقة محل سكنها اختل توازنها وسقطت في الشارع ما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق آخرنجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إحباط محاولة عاطل ترويج كمية من مخدر الهيروين بين عملائه بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

كانت وردت معلومات لضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتم رصد تحركاته والمناطق التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له تم القبض عليه بمدينة الشيخ زايد، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كما واصلت نيابة السلام، تحقيقاتها في واقعة اتهام سائق توك توك بهتك عرض فتاة داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام، ورفض الزواج منها، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة السلام أول، يفيد بورود بلاغًا من عامل يبلغ من العمر 45 عاما، مقيم بدائرة القسم، وحرر محضر ضد سائق توك توك أفاد فيه بقيام الأخير بهتك عرض ابنته 15 عاما، عاملة بمصنع ملابس ومقيمة بذات العنوان، وإقامة علاقة غير شرعية معها ورفضه الزواج منها.

وبإجراء التحريات ومن خلال جمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.