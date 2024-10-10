كان بيلعب على كرسي.. نهاية حزينة لطفل سقط من الطابق الخامس في العجوزة

لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس أثناء وقوفه على كرسي في شرفة شقته بمنطقة العجوزة.



تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس مباحث العجوزة المقدم أحمد فاروق، يفيد بوقوع الحادث. وتبين أن الطفل يدعى أكرم، كان يقف على الكرسي عندما فقد توازنه وسقط من الشرفة.



تم نقل جثمان الطفل إلى المستشفى، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق متابعة الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.

بعد صفعة من عمه.. شاب يشعل النيران في نفسه بالقاهرة

أشعل شاب النيران في جسده بعد خلافات مع عمه أدت إلى قيام الأخير بصفع ابن شقيقه على وجهه، وتم نقل الشاب إلى المستشفى لمحاولة إسعافه.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا من المستشفى العام بدائرة القسم بوصول شاب يغاني من خروق من الدرجة الأولى في مناطق متفرقة من جسده.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب أشعل النيران في جسده بسكب كمية من البنزين على نفسه، أثناء مشاجرة مع عمه وصفعه على وجهه.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.