عمال بإحدى مزارع الفاكهة.. تفاصيل إصابة 23 سودانيًا في حادث بأكتوبر

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي أمام الريف الأوروبي بالشيخ زايد مما أسفر عن إصابة 23 سودانيا، أن الضحايا يعملون بمزرعة فاكهة وتعرضوا للحادث خلال عودتهم من العمل.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري بالكيلو 53 القاهرة الإسكندرية الصحراوي أمام الريف الأوروبي دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، فور إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح البلاغ وفحص ملابساته.

انتقلت قوات الشرطة مدعمة بسيارات الإسعاف وتبين إصابة 23 شخصا سيدات وأطفال يحملون الجنسية السودانية بالإضافة إلى السائق، وتم نقلهم الى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج.

وأشارت التحريات إلى أن السيارة كانت تحمل ذلك العدد وجميع السيدات وبرفقتهن 3 أطفال ذكور في العقد الأول من العمر يعملون بمزرعة فاكهة وأثناء سير سائق الميكروباص على الطريق انفجر اطار السيارة ما أدى لانقلابها أمام الريف الاوروبي.

وأضافت التحريات أن الحادث أسفر عن إصابة السائق باضطراب بدرجة الوعي واصابة باقي الركاب بسحجات وجروح وكدمات متفرقة، وتهشمت السيارات نتيجة انقلابها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

