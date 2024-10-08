حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهم.

كانت وردت معلومات لضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتم رصد تحركاته والمناطق التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له تم القبض عليه بمدينة الشيخ زايد، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات التي أصدرت قرارها السابق.

وفي سياق آخر أصيب 5 طلاب بارتجاج وكسور متفرقة بالجسم، في حادث سير أثناء استقلالهم سيارة ملاكي على طريق كوبري جامعة المنصورة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري جامعة المنصورة، باتجاه طلخا، ووجود مصابين.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من "أحمد حسن عبدالرؤوف" 18 سنة، مقيم بالمحلة الكبرى، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"عبدالله محمود" 20 سنة، مقيم بمحلة دمنة مركز المنصورة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمود محمد" 19 سنة، مقيم بكفر الدبوسي مركز شربين، بكسر بالساعد الأيسر وكسر بالعمود الفقري، و"محمود محمد الزامل" 19 سنة، مقيم بالمنصورة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"مصطفى وائل 19 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم طلاب بجامعة المنصورة.

كما تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما أدى لإنقلابها، وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجارالعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة انتحال الصفة، والتخصص في تهكير صفحات المواطنين على موقع التواصل الإجتماعي الـ "فيس بوك" والاستيلاء عليها، وذلك لجلسة 22 أكتوبر.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة قصر النيل، يفيد بورود عدة بلاغات من المواطنين بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال لهم.

وبإجراء التحريات تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل، وبمواجتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين، ثم أحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها الاسبق.