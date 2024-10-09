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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

وفاة سائق توك توك وإصابة آخرين في حادث تصادم بالصف

حادث تصادم توك توك
حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكي

لقى سائق مصرعه، وأصيب شخصين آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بمدينة الصف جنوب الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من مباحث مركز شرطة الصف، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بووقع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي ما أسفر عن مصرع سائق التوك توك وإصابة شخصين آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تم إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

وفي سياق آخر لقي نقاش مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء أداء عمله في منطقة أكتوبر، تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط شخص من الطابق الثالث في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لنقاش يدعى "هلال" في العقد السادس من العمر، سقط أثناء أداء عمله في الدهانات بإحدى الشقق.

وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن.

 إخماد حريق شب داخل مطعم مأكولات بالشيخ زايد

كما نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق شب داخل مطعم مأكولات بمنطقة الشيخ زايد، وأسفر عن إصابة عدد من العمال بالاختناق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق في مطعم بمنطقة الشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث فرضوا كردونًا أمنيًّا حول الحريق لمنع امتداده ومحاصرة النيران، وتمكنت الفرق من إخمادها.

وأفادت التحريات بأن الحريق أسفر عن تلفيات وتفحم أجزاء كبيرة من المطعم وإصابة عدد من العمال بالاختناق.

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