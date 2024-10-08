إحباط محاولة ترويج كمية من مخدر الهيروين بالشيخ زايد

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إحباط محاولة عاطل ترويج كمية من مخدر الهيروين بين عملائه بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

كانت وردت معلومات لضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتم رصد تحركاته والمناطق التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له تم القبض عليه بمدينة الشيخ زايد، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق آخر واصلت نيابة السلام، تحقيقاتها في واقعة اتهام سائق توك توك بهتك عرض فتاة داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام، ورفض الزواج منها، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة السلام أول، يفيد بورود بلاغًا من عامل يبلغ من العمر 45 عاما، مقيم بدائرة القسم، وحرر محضر ضد سائق توك توك أفاد فيه بقيام الأخير بهتك عرض ابنته 15 عاما، عاملة بمصنع ملابس ومقيمة بذات العنوان، وإقامة علاقة غير شرعية معها ورفضه الزواج منها.

وبإجراء التحريات ومن خلال جمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

فيما تواصل نيابة الساحل، تحقيقاتها في واقعة سقوط فتاة من أعلى عقار في منطقة الساحل ما أسفر عن إصابتها، حيث أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشف التقرير الطبي للفتاة عن إصابتها بكسور في الذراعين والقدم وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة الساحل، يفيد بورود بلاغا من مستشفى الدمرداش يفيد باستقبال طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 سنة مصابة بكسور متفرقة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الفتاة تقيم لدى أحد الأشخاص ونشبت بينهما مشاجرة فحاولت الهرب منه، وأثناء تسلقها الشباك اختل توازنها وسقطت في الشارع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.