المرض القاتل.. كيف تخلص سائق من حياته في الحوامدية؟

تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها في واقعة تخلص سائق توك توك، من حياته بطريقة مأساوية في منطقة الحوامدية.

وتبين أن المتوفي ارتكب الواقعة لمروره لمروره بأزمة نفسية واستغل تواجده داخل شقته لإنهاء حياته.

من جهاتها صرحت جهات التحقيق في الواقعة باستخراج تصاريح الدفن، بعد عرض الجثمان على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة ورد إليه إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود إليهم بلاغا بالعثور على جثة سائق توك توك مفارقا الحياة داخل مسكنه.

تحركت أجهزة لمكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، ةتم فحص مداخل ومخارج الشقة ولم يتك العثور على أي أعمال عنف تشير إلى دخول أحد.

وأوضحت المعاينة أن جثمان المتوفي مربوط من العنق بحبل مثبت بجنش في السقف ويتدلى الضحية من آخره.

أسرة السائق المتوفي في التحقيقات لم تتهم أحد في الواقعة ونفت أن يكون وراء الحادث شبعة جنائية لعدم وجود خلافات مع أحد، وأن الضحية كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

تم نقل الجثمان إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.