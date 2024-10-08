ضبط شخص ادعى قدرته على العلاج الروحاني بالدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالترويج عبر موقع فيس بوك بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل، هاتف محمول تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها.