إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق منشأة القناطر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بمنشأة القناطر، ووجود مصابين.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من يد سائق ميكروباص، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق آخر لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس أثناء وقوفه على كرسي في شرفة شقته بمنطقة العجوزة.

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس مباحث العجوزة المقدم أحمد فاروق، يفيد بوقوع الحادث. وتبين أن الطفل يدعى أكرم، كان يقف على الكرسي عندما فقد توازنه وسقط من الشرفة، تم نقل جثمان الطفل إلى المستشفى، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق متابعة الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين طارق محمد و خالد عبد الغفار وأمانة سر محمد طه، بمعاقبة كلا من "أدهم.م"و "رمضان .م" بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة استعراض القوة وقتل مواطن والشروع في قتل آخرين ومراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات والزامهما بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة "عبد النبي .ع" بالحبس سنة مع الشغل وتغريمة ألف جنيه بتهمة احراز السلاح الناري والذخيرة، واحالة الدعوي المدنية المقامة من ورثة المجني عليه "أحمد .محمد" قبل المتهمسن الأول "أدهم .م"،و "رمضان .م" الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.

كشف أمر الاحالة قيام المتهمين"أدهم .م"، و"رمضان .م و"عبد النبي .ع" باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم "ثروت .ف"،و"أشرف.ح"،و "عبد الله .ع"،و"أحمد .م"،و"رضا.ش"،و"سيد.ج"،و"حسن .ج"،و"محمد.أ" ملوحين به قبل كافة شاغلي سوق الغلال بسوق ساحل أثر النبي اذ عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتل المجني عليه "ثروت.ف"وكافة العاملين بسوق الغلال تنكيلا بهم وانتقاما منهم علي سابقة محاولتهم الامساك بالمتهم الأول مساعدة ومناصرة لقوات الشرطة قاصدين بذلك فرض سطوتهم علي منطقة سوق ساحل أثر النبي فتقاسموا الأدوار فيما بينهم وأعدوا الأسلحة النارية "بندقية آلية ،طبنجة ،بندقية خرطوش،فرد خرطوش وذخائر ودراجة نارية.

أضاف أمر الاحالة قيام المتهمين الأول والثاني باطلاق الأعيرة النارية حال تأمين المتهم الثالث لهما مستخدمين الأسلحة النارية حيازتهم مستهدفين بها محلات بيع الغلال قاصدين بها ازهاق روح المجني عليهم وترويع وتخويف كل من تسول له نفسه مناصرة قوات الشرطة بالحاق الأذي المادي والمعنوي والاضرار بممتلكاته فارضين ذلك سطوتهم عليهم لحملهم علي الامتناع عن اعتراض تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة ولتعطيل تنفيذ القوانين.

كما أضاف أمر الاحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليه "أحمد.م" عمدا مع سبق الاصرار المصمم عليه بأن عقدوا العزم وبيتوا النية المجني عليه "ثروت .ف" وكافة العاملين بسوق الغلال تنكيلا هم وانتقاما منهم.

وأشار أمر الاحالة أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهم "ثروت.ف"، و"أشرف.ح"، و"عبد الله.ع"، و رضا.ش"، و"سيد.ج"،و"حسن.ج"، و"محمد.أ".