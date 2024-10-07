إصابة 24 شخصًا في انقلاب ميكروباص أمام الريف الأوروبي بالشيخ زايد

أصيب 24 شخصًا، إثر انقلاب سيارة “ميكروباص” أمام الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، مفاده تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أمام كمباوند الريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 24 شخصًا يحملون الجنسية السودانية إثر انقلاب سيارة “ميكروباص”.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة.