تفاصيل سقوط عامل من أعلى سقالة بوزارة الشباب والرياضة

من الطابق الـ15..

تباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في واقعة مصرع عامل سقط من أعلى سقالة داخل مبنى وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان ملابساتها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بدفن جثة العامل وتسليم الجثمان لذويه.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو داخل مبنى وزارة الشباب والرياضة.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع عامل سقط من الطابق الـ 15 في أثناء مباشرته بعض الأعمال على سقالة، انتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة وقرر نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى إمبابة العام.