مصرع عامل سقط من أعلى سقالة في العجوزة

لقي عامل مصرعه من أعلى سقالة، أثناء أداء عمله بإحدى المباني في العجوزة، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من ارتفاع بدائرة القسم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن عامل أثناء أداء عمله بمبنى، اختل توازنه وسقط من أعلى سقالة، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به من كسور ونزيف.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.