ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين في أوسيم

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين بحوزتهما 10 اسطوانات هيروين وأسلحة بيضاء بأوسيم، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا منقسم شرطة أوسيم مفاده تمكن رجال المباحث من القبض على “بدير ع” 40 سنة، عاطل، وصديقه، بحوزتهما 10 أسطوانات لمسحوق الهيروين المخدر، و3 أسلحة بيضاء ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة تباشر التحقيقات مع تشكيل عصابي زرع 4 أفدنة بانجو في الجيزة



تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في زراعة النباتات المخدرة والاتجار فيها.

حيث ورد للنيابة العامة إخطار بضبط 4 أفدنة مزروعة بنبات القنب "البانجو المخدر"، وضبط خمسة متهمين كوّنوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا، تخصص في زراعة المخدر المشار إليه بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهم سلاحيْن ناريين وذخائر، ومركبتيْن لنقل وترويج المواد المخدرة.

وبادرت النيابة العامة بالانتقال لمعاينة الأرض المزروعة، وكلفت خبير المعمل الكيماوي بأخذ العينات اللازمة من هذه المزروعات لفحصها، وأمرت بحرث تلك الأرض وحرق ما بها من مزروعات، وتكليف الإدارة الزراعية بتطهيرها من أي آثار لتلك النباتات أو بذورها، وإرسال السلاحين الناريين والذخائر للجهة الفنية المختصة لفحصها. هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت معلومات وردت لرجال مباحث الجيزة عن قيام تشكيل عصابي باتخاذ مزرعة بطريق الواحات مكانا لزراعة مخدر البانجو، على الفور تم التنسيق مع الأمن العام واتخاذ اللازم قانونيا، وتبين أن المتهمين يديرون مزرعة على مساحة عدة أفدنة لزراعة مخدر البانجو الاتجار به.

تم تجهيز أمنية داهمت المزرعة وتمكنت من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإضافة إلى أسلحة نارية عبارة عن 2 بندقية آلية و3 خزائن وعدد من الطلقات وسيارتين، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وتم إعدام المواد المخدرة.