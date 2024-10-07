7 مصابين في حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الإقليمي بجنوب الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي قبل نزلة الأخصاص، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين اصطدام سيارة نقل بسيارة ميكروباص وأخرى ملاكي.

ومن خلال الفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.