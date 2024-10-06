إصابة عدد من العمال.. السيطرة على حريق في مطعم شهير بالشيخ زايد

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق شب داخل مطعم مأكولات بمنطقة الشيخ زايد، وأسفر عن إصابة عدد من العمال بالاختناق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق في مطعم بمنطقة الشيخ زايد.



وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث فرضوا كردونًا أمنيًّا حول الحريق لمنع امتداده ومحاصرة النيران، وتمكنت الفرق من إخمادها.

وأفادت التحريات بأن الحريق أسفر عن تلفيات وتفحم أجزاء كبيرة من المطعم وإصابة عدد من العمال بالاختناق.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيجارة تكتب نهاية مسن بطريقة مأساوية في أكتوبر



تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحقيقاتها حول في واقعة مصرع مسن متفحمًا إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمان المتوفي، كما تم انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

وكشفت التحقيقات أن سيجارة تسببت في اشتعال النيران بشقة الضحية وأحرقت محتوياتها وتسببت في فاته.

قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، ورد إليه إشارة من غرفة عمليات النجدة باشتعال النيران داخل شقة سكنية بدائرة القسم، انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع مسن في عقده التاسع كفيف مقيم بمفرده، وتبين أنه أثناء شرب سيجارة سقط عقب السيجارة من يده وأدى إلى مشوب حريقا في المرتبة واشتعال النيران ووفاته.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة مباشرة التحقيقات.