ضبط المتهم بمعاكسة طالبة بنادي الصيد في الدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بمعاكسة طالبة أثناء تواجدها بنادي الصيد بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيها بلاغًا بمعاكسة طالبة داخل نادي الصيد بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام مسن في حالة سُكر بمعاكسة طالبة وقيام المجني عليها بالاستغاثة بوالدها، وتم اصطحاب الطرفين إلي ديوان القسم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس فني تحاليل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على محادثات خاصة من هاتف طبيب يعمل لديه وابتزازه، بدائرة مركز شرطة العياط.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، يفيد بورود بلاغًا من طبيب يتهم فيه فني تحاليل يعمل لديه بقيامه بابتزاه عقب حصوله على محادثات من هاتفه أثناء قيامه بترتيب بعض التطبيقات والبرامج، حيث قام بتصوير المحادثات الموجودة على الهاتف بين الطبيب وبعض السيدات التي يترددن على العيادة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وقرر اليوم قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (476) قضية مخدرات، و(167) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (84203) حكم قضائى متنوع.

أسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال قضايا المخدرات ضُبط (476) قضية مواد مخدرة بحوزة 423 متهمًا عبارة عن ، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 8 متهمين هاربين، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 20 متهمًا، وضبط 167 قطعة سلاح ناري بحوزة 157متهمًا، فيما تم تنفيذ 84203 حكمًا قضائيًا متنوعًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.