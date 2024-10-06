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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

حيثيات حكم المشدد 3 سنوات لمتهم سرق أطفالا بالإكراه ببولاق الدكرور

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

أودعت الدائرة 13 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار منتصر أحمد كحك وعضوية المستشارين محمد حلمي حسان وإيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبداللطيف، حيثيات حكمها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات للمتهم بسرقة أطفال بالإكراه في بولاق الدكرور.

وكشفت حيثيات المحكمة، أنه بتاريخ 11 يونيو 2024 أثناء مرور ضابط مباحث رعاية الأحداث بشارع العشرين في منطقة بولاق الدكرور شاهد بعض الأطفال القائمين على أعمال مسح السيارات بتضررهم من قيام المتهم وشهرته "فرنسا" بسرقة المبالغ المالية المملوكة لهم وأشهر في وجههم سلاح أبيض وهددهم وشل مقاومتهم.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الواقعة وعلى نحو ما سالف ذكره استقام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهم ثبوتا كافيا لإدانته أخذا بشهادة ضابط مباحث الأحداث والمجني عليهم، وحيث أنه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه ترافع في الدعوى شارحا ظروفها وملابساتها والتمس ببراءة موكله تأسيسا على الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس والدفع بتناقض أقوال شهود الاثبات وعدم معقولية رواية تصوير الواقعة.

وتابعت الحيثيات، أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بكافة الطرق الممكنة عقلا ولها أن تضع أقوال الشهود في ميزان العقل والمنطق والأخذ بما ترجحه منها طالما اطمأنت إليها واستخلصت الإدانة منها بما لا تتناقض فيه.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بمعاكسة طالبة أثناء تواجدها بنادي الصيد بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بتلقيها بلاغًا بمعاكسة طالبة داخل نادي الصيد بدائرة القسم.

 على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام مسن في حالة سُكر بمعاكسة طالبة وقيام المجني عليها بالاستغاثة بوالدها، وتم اصطحاب الطرفين إلي ديوان القسم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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ضبط المتهم بمعاكسة طالبة بنادي الصيد في الدقي

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