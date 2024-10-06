محافظ الإسكندرية يضع اكليلا ًمن الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية واللواء أ ح هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء حسن عطية مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدم الفريق أحمد خالد التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة تلك الذكرى،

وأكد محافظ الاسكندرية أن تلك المناسبة المجيدة ستظل دائمًا فخرًا لنا جميعًا، داعياً الله _عز وجل_ أن يعيد تلك المناسبة الوطنية العظيمة على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار. وعزفت الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد" في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات.

كانت قد انطلقت اليوم فعاليات الاحتفال بإحياء الذكرى الـ51 لـ نصر أكتوبر المجيد بأنشطة متنوعة داخل قصور وبيوت الثقافة، ومراكز واندية الشباب والرياضة، وحفل غنائي كبير بمركز الفنون

وبدأت فعاليات الاحتفال بتنظيم بيوت وقصور الثقافة ندوات وورش وعروض فنية، تعبر عن نصر أكتوبر المجيد 1973، فيما قام ، بتنظيم محاضرة بعنوان «حرب اكتوبر وعبور جديد» بمركز الشباب، بحضور اطفال وابناء المركز، ضمن برامج وزارة الثقافة- الهيئة العامة لقصور الثقافة، لأحياء ذكري العبور المجيد.