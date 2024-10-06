الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

السيسي: الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر يأتي بظرف بالغ الدقة في تاريخ منطقتنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، :"يأتي احتفالنا هذا العام بذكرى نصر أكتوبر المجيد، في ظرف بالغ الدقة في تاريخ منطقتنا، التي تموج بأحداث دامية متصاعدة، تعصف بمقدرات شعوبها، وتهدد أمــن وسلامة بلدانها".

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيد، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”: “يأتي هذا التصعيد الإقليمي، وسط أجواء من الترقب على المستوى الدولي تذكرنا بما حققه المصريون - بالتماسك وتحمل الصعاب - من أجل بناء قوتنا المسلحة، للحفاظ على سلامة هذا الوطن الغالـي، وتبديد أي أوهام لدى أى طرف”.

 

وتابع: “اللحظة التاريخية الفارقة، التي تمر بها منطقتنا الآن تدعونا للتأكيد مجددا بأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام، بين شعوب المنطقة وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة نحو حافة الهاوية وزيادة المخاطر، إقليميًا ودوليًا، بما لا يحقق مصالح أي شعب، يرغب في الأمـن والسلام والتنمية”.

مواد متعلقة

السيسي: روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال.. تظهر جلية عند الشدائد

مساعد وزير الداخلية الأسبق: ثورة كبيرة في قطاع الأحوال المدنية.. إصدار الوثائق بشكل فوري

لواء أركان حرب: إسرائيل عاجزة عن تحقيق أي نجاح بأي تجاه

نجوي فؤاد: الفن ملهوش أمان.. ونفسي اتحجب زي الفنانة شادية واعتزل

المصل واللقاح: فصل الخريف شهير بالعدوات التنافسية وهو اسوأ من الشتاء

وائل جسار: أنا في لبنان وبعيش حالة رعب وخوف.. وبشكر مصر

مفكر سياسي: العالم يعيش حالة حرب والاحتلال يمارس العنف ضد أي طرف

رئيس وزراء لبنان الأسبق: تل أبيب تحاول الانتقام من حزب الله
الجريدة الورقية