السيسي: الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر يأتي بظرف بالغ الدقة في تاريخ منطقتنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، :"يأتي احتفالنا هذا العام بذكرى نصر أكتوبر المجيد، في ظرف بالغ الدقة في تاريخ منطقتنا، التي تموج بأحداث دامية متصاعدة، تعصف بمقدرات شعوبها، وتهدد أمــن وسلامة بلدانها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيد، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”: “يأتي هذا التصعيد الإقليمي، وسط أجواء من الترقب على المستوى الدولي تذكرنا بما حققه المصريون - بالتماسك وتحمل الصعاب - من أجل بناء قوتنا المسلحة، للحفاظ على سلامة هذا الوطن الغالـي، وتبديد أي أوهام لدى أى طرف”.

وتابع: “اللحظة التاريخية الفارقة، التي تمر بها منطقتنا الآن تدعونا للتأكيد مجددا بأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام، بين شعوب المنطقة وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة نحو حافة الهاوية وزيادة المخاطر، إقليميًا ودوليًا، بما لا يحقق مصالح أي شعب، يرغب في الأمـن والسلام والتنمية”.