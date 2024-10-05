“الثقافة” تطلق "دوري المكتبات" في دورته الثانية للأطفال بالمحافظات

ضمن برامج وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، برنامج دوري المكتبات بعنوان "النيل شريان حياة" فى دورته الثانية للأطفال رواد المواقع الثقافية بالمحافظات.

اختيار أفضل طفلين من كل فرع ثقافي

وأقيمت أولى فعاليات الدوري في الأول من أكتوبر الحالي ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل بكل الفروع الثقافية، وتتم التصفية الأولى باختيار أفضل طفلين من كل فرع ثقافي، ثم التصفية الثانية باختيار أربعة أطفال من كل إقليم ثقافي أي فريق يمثل كل إقليم، حتى الوصول إلى التصفية النهائية.

النيل شريان الحياة لمصر

يتضمن الدوري المخصص للمرحلة العمرية من 9 إلى 18 عاما، محاضرات عن "نهر النيل"، ويقوم الطفل بتلخيص 3 كتب عن "نهر النيل" والإجابة عن عدد 30 سؤالا في الموضوع نفسه.

وتقام بالمكتبات العامة بالفروع والأقاليم الثقافية قراءات للرواد عن موضوع "النيل شريان الحياة لمصر"، "مشكلات المياه"، وتقديم ملخص عن الكتاب في حدود عشرة أسطر مع كتابة الاسم والسن وعنوان الكتاب واسم المؤلف، بجانب تنفيذ ورش رسم ومعلومات للأطفال حول النيل بعنوان "نيلنا الجميل".

محاضرات توعية بأهمية نهر النيل

وشهدت عدة مواقع بالمحافظات انطلاق محاضرات توعية بأهمية نهر النيل منها بالمدرسة الابتدائية المشتركة بإيتاي البارود بعنوان "النيل حياة" للباحثة أميرة السيد خفاجة، وأخرى بمدرسة الثانوية العامة بكوم النصر للمحاضر محمد البغدادي، ونظمتها مكتبة الأدهم الثقافية. كما عقد بيت ثقافة بدر بالبحيرة محاضرة بمدرسة بدر الإعدادية شارك بها الباحث د. عبد الحميد الشاهد، وشهد بيت ثقافة إطسا بالفيوم لقاء قدم خلاله عبد الجواد عبد الكريم مدير البيت نبذة عن نهر النيل وأهميته التاريخية ودوره في الحضارة المصرية القديمة.

الفعاليات تقدم من خلال الإدارة العامة للمكتبات برئاسة أماني شاكر، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية.

ونظمت قصور الثقافة منافسات "دوري المكتبات"، في دورته الأولى بعنوان "التغيرات المناخية والبيئية"، على مستوى الفروع والأقاليم الثقافية على مدار شهري يوليو وأغسطس الماضيين.